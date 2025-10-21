Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı

Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile yaptığı gizli görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Görüşmede Gazze’deki ateşkes planı ve savaş sonrası yönetim konuşulurken, Netanyahu’nun Türkiye’nin bölgedeki rolüne tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede Gazze’deki ateşkes planı, İsrail-Mısır ilişkileri ve bölgesel dengeleri ele aldı.

Ancak görüşmenin perde arkasında, Türkiye’nin Gazze’deki rolü tüm dikkatleri üzerine çekti.

GAZZE PLANI İÇİN TÜRKİYE VE KATAR'A REST

Mısırlı kaynaklara göre toplantıda, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi ve Türkiye ile Mısır’ın bölgede artan nüfuzu da gündeme geldi.

İsrail merkezli Kan, Mısır'ın hem Ankara’nın hem de Kahire’nin etkisini sınırlamaya çalışan bir denge politikası yürüttüğünü yazdı.

Öte yandan, Mısır’ın BM Güvenlik Konseyi’ne sunmak istediği yeni tasarıda, Gazze’de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) yüzlerce Türk askerinin dahil edilmesi planlanıyor.

Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı! - 1. Resim

NETANYAHU: TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİREMEZ

Öte yandan İsrail basınından Israel Hayom, Netanyahu’nun bu plana neden karşı çıktığını ele aldı.

Habere göre Netanyahu, “Türk askerlerinin sınırlarımıza ayak basmasına izin veremeyiz” diyerek Türkiye’nin Gazze’ye girmesini kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ayrıca Türk şirketlerinin Gazze’nin yeniden inşasında yer almasını da engellemeye çalışıyor.

İsrail özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki etkisinden rahatsız.

'ABD BASKI YAPTI'

Israel Hayom’un aktardığına göre, Netanyahu yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planında Türkiye’nin Gazze’ye dahil edilmesini tehdit olarak görüyor.

İsrail istihbaratı, Türkiye’nin Katar’la birlikte “bölgesel nüfuzunu artırma çabasında” olduğunu ve bunun İsrail’in çıkarlarını zayıflatabileceğini öne sürdü.

'TRUMP'IN GÖZDESİ ERDOĞAN'

İsrailli siyasi analist Efraim Ganor, Maariv gazetesine yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Trump’ın gözdesi” olarak tanımladı.

Ganor, “Türkiye, Gazze’nin yeniden inşasında en etkin aktör olacak. Türk şirketleri, bölgeye liman ve havaalanı kazandırmak için hazırlık yapıyor.” dedi.

İsrail medyasında yer alan analizlerde, Gazze’deki Türk varlığının 'yeni Osmanlı etkisi'ne neden olduğunu,  Ankara’nın lojistik ve insani yardım altyapısının diğer tüm ülkeleri geride bıraktığı ifade edildi.

Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı! - 1. Resim

Ayrıca İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolü üzerinden hükümeti "beceriksizlikle" suçladı.

Demokratlar Partisi lideri Golan, İsrail meclisi açılışında parti grubunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu 2 yıldır süren savaştan sonra ne olacağını gözardı etmekle eleştirerek "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmak yerine, Hamas'a destek veren ve vermeye devam eden iki ülke Türkiye ve Katar ile bir anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Dış Haberler

28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 yıllık yasak kalktı! Aliyev düğmeye bastı - Dünya30 yıllık yasak kalktı!Binlerce yıllık sır yok oluyor! Tutankhamun’un mezarına ne oldu? - DünyaArkeologlar şoke oldu! Binlerce yıllık sır yok oluyorİsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! - DünyaFilistin'deki görüntülere tepki yağdı!30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi - Dünya30 bin İsrailli askerin kimliği ifşa oldu83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı - Dünya83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdıPutin’in uçağı Budapeşte’ye nasıl gidecek? Bulgaristan ve Türkiye iddiası Avrupa’yı ikiye böldü! - DünyaTürkiye iddiası Avrupa’yı ikiye böldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...