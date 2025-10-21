Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede Gazze’deki ateşkes planı, İsrail-Mısır ilişkileri ve bölgesel dengeleri ele aldı.

Ancak görüşmenin perde arkasında, Türkiye’nin Gazze’deki rolü tüm dikkatleri üzerine çekti.

GAZZE PLANI İÇİN TÜRKİYE VE KATAR'A REST

Mısırlı kaynaklara göre toplantıda, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi ve Türkiye ile Mısır’ın bölgede artan nüfuzu da gündeme geldi.

İsrail merkezli Kan, Mısır'ın hem Ankara’nın hem de Kahire’nin etkisini sınırlamaya çalışan bir denge politikası yürüttüğünü yazdı.

Öte yandan, Mısır’ın BM Güvenlik Konseyi’ne sunmak istediği yeni tasarıda, Gazze’de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) yüzlerce Türk askerinin dahil edilmesi planlanıyor.

NETANYAHU: TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİREMEZ

Öte yandan İsrail basınından Israel Hayom, Netanyahu’nun bu plana neden karşı çıktığını ele aldı.

Habere göre Netanyahu, “Türk askerlerinin sınırlarımıza ayak basmasına izin veremeyiz” diyerek Türkiye’nin Gazze’ye girmesini kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ayrıca Türk şirketlerinin Gazze’nin yeniden inşasında yer almasını da engellemeye çalışıyor.

İsrail özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki etkisinden rahatsız.

'ABD BASKI YAPTI'

Israel Hayom’un aktardığına göre, Netanyahu yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planında Türkiye’nin Gazze’ye dahil edilmesini tehdit olarak görüyor.

İsrail istihbaratı, Türkiye’nin Katar’la birlikte “bölgesel nüfuzunu artırma çabasında” olduğunu ve bunun İsrail’in çıkarlarını zayıflatabileceğini öne sürdü.

'TRUMP'IN GÖZDESİ ERDOĞAN'

İsrailli siyasi analist Efraim Ganor, Maariv gazetesine yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Trump’ın gözdesi” olarak tanımladı.

Ganor, “Türkiye, Gazze’nin yeniden inşasında en etkin aktör olacak. Türk şirketleri, bölgeye liman ve havaalanı kazandırmak için hazırlık yapıyor.” dedi.

İsrail medyasında yer alan analizlerde, Gazze’deki Türk varlığının 'yeni Osmanlı etkisi'ne neden olduğunu, Ankara’nın lojistik ve insani yardım altyapısının diğer tüm ülkeleri geride bıraktığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolü üzerinden hükümeti "beceriksizlikle" suçladı.

Demokratlar Partisi lideri Golan, İsrail meclisi açılışında parti grubunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu 2 yıldır süren savaştan sonra ne olacağını gözardı etmekle eleştirerek "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmak yerine, Hamas'a destek veren ve vermeye devam eden iki ülke Türkiye ve Katar ile bir anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.