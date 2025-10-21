Binlerce yıllık sır yok oluyor! Tutankhamun’un mezarına ne oldu?

Antik Mısır’ın en değerli miraslarından biri olan Tutankhamun’un mezarı, çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kahire Üniversitesi’nden arkeologlar, 3.300 yıllık kraliyet mezarının tavanında ve duvarlarında yaygın çatlaklar keşfedince şoke oldu.

TAVAN BOYUNCA YENİ BİR FAY HATTI

Kahire Üniversitesi’nden uzmanlar, mezarın girişinden iç odalara kadar uzanan yeni bir fay hattı oluştuğunu tespit etti.

Yayılan bu çatlak ağı, yağmur sularının mezarın içine sızmasına yol açıyor. Suyun taşıdığı nem, hem duvar resimlerini hem de Esna şisti adı verilen kırılgan taş yapıyı aşındırıyor.

Profesör Sayed Hemada, “Krallar Vadisi’ndeki kraliyet mezarları acil müdahale gerektiriyor. Doğru bilimsel çalışmalarla bu riskleri azaltmamız şart.” ifadeleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

NEM VE MANTAR, DUVAR RESİMLERİNİ YOK EDİYOR

Artan nem, paha biçilmez duvar resimlerinin yüzeyinde mantar oluşumuna neden oluyor. Bu mantarlar, resimlerin renk pigmentlerini hızla yok ediyor.

1994 yılında bölgeyi vuran sel baskınında mezar tamamen suyla dolmuş, duvarlarda çatlaklar açılmış ve mantar tabakaları oluşmuştu.

Profesör Hemada’ya göre o sel, “Tutankhamun’un mezarının yapısal bütünlüğü açısından bir dönüm noktası” oldu.

O günden bu yana, tavan ve duvarlardaki mikro çatlaklar her yıl genişlemeye devam ediyor.

KAYA PATLAMASI RİSKİ: HER AN ÇÖKEBİLİR

Araştırmacılar, mezarın üzerinde yer alan kayalığın aşırı basınç altında olduğunu söylüyor. Bu baskı, deformasyon veya ani bir kaya patlamasına yol açabilir.

Kırılgan Esna şisti taşları nem değişimiyle genişleyip daraldığından, tavanın tamamen çökme riski giderek artıyor.

Profesör Hemada, “Bu mezar şu anda çökme aşamasında değil, ancak önlem alınmazsa uzun vadede dayanıklılığını kaybedecek.” uyarısında bulundu.