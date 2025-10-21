Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı!

İsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı!

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırdığı ve hastanelik ettiği anlar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Olayın ardından konuşan bir Amerikan vatandaşı aynı suçun ABD’de işlenmesi halinde İsraillilerin öldürüleceğini belirtti.

Dün, Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırdığı ve hastanelik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 
Videoyu kaydeden yazar ve muhabir Jasper Nathaniel, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Turmus Ayya zeytinliklerinde yerleşimcilerin acımasız saldırısını videoya çektim. Bir kadın sopayla bayılana kadar dövüldü. İsrai ordusu bizi pusuya düşürdü. Hepsini kaydettim." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan T.J. Pruitt isimli bir ABD vatandaşı, aynı suçun Amerika Birleşik Devletleri'nde işlenmesi durumunda, insanların öfkeden deliye döneceğini ve adamın büyük ihtimalle öldürüleceğini ifade etti.

İsrail’in zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! "Burada yapsaydı beynini parçalardık" - 1. Resim

"AYNI ŞEY ABD'DE YAPILSAYDI..."

Bu paylaşımın ardından adamın 80 bin takipçili hesabı 180 gün süreyle kapatıldı. Filistinlilere yapılan işkenceye sessiz kalmayan ABD vatandaşı şu açıklamalarda bulundu: 

"İsrailli yerleşimcinin sopayla, değnekle sokakta koşup rastgele insanlara, kadınlara bile saldırdığı videoyu gördüyseniz, hemen değinmek istediğim bir konu var. Eğer Filistinliler bu kişiye karşı kendilerini savunsalardı ve eğer İsrailliler aynı şeyi Amerika'da yapsaydı, birileri tarafından anında vurulurdu. Linç edilirdi. "

İsrail’in zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! "Burada yapsaydı beynini parçalardık" - 2. Resim

"ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANMIYORLAR"

Videoda, Filistinlilerin kendini savunamadığından da bahseden Pruitt, Filistinlilerin kendilerini savunurken yakalandıkları takdirde, hemen yargılanıp İsrail askeri mahkemesine gönderildiğini ve hiçbir zaman adil dava görmediklerini söyledi. 

İsrail’in zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! "Burada yapsaydı beynini parçalardık" - 3. Resim

"İSRAİL'DE KAHRAMANCA KARŞILANACAK"

"Ama hepimizin şimdi gördüğü, ateşkes sırasında ortalıkta dolaşıp insanların kafalarını parçalayan o İsraillinin başına hiçbir şey gelmeyecek. İsrail'de kahramanca karşılanacak." diyen Pruitt, "O adamın ve onun gibi davranışlarda bulunan, buna onay veren ve bunu susturmayı emreden her kişi, insanlığın iyiliği için idam edilmeli." dedi. 

