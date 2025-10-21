Bahar dizisi Naz ölecek mi, Esra Ruşan diziden ayrılacacak mı? Bahar 55. bölüm fragmanı gündemde!

Bahar yeni bölüm fragmanında Naz’ın hastaneye kaldırıldığı ve acil doğuma alındığı sahneler büyük yankı uyandırdı. Doktorların “Anne ve bebek risk altında” sözleri izleyiciyi endişeye sürükledi. Peki, Bahar dizisi Naz ölecek mi, Esra Ruşan diziden ayrılacacak mı?

BAHAR DİZİSİ NAZ ÖLECEK Mİ?

Bahar 55. bölüm fragmanında Naz karakterinin erken doğuma alındığı sahneler izleyicileri duygulandırdı. Doktorların “Anne ve bebeği kaybedebiliriz” sözleri bölümün en dikkat çekici anlarından biri olurken, Naz’ın ameliyat sonrası yaşayıp yaşamayacağı dizinin en çok konuşulan sorusu haline geldi.

Bahar’ın hem Naz’ı hem de bebeğini kurtarmak için verdiği mücadele endişeleri yükseltirken Bahar dizisi Naz karakteri ölecek mi sorusu bugün cevap bulacak.

ESRA RUŞAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Naz karakterini canlandıran Esra Ruşan, performansıyla son bölümlerde dikkatleri üzerine çekmişti. Karakterin dizide erken doğuma alınması “Esra Ruşan Bahar dizisinden ayrılacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Yapımcı ekipten veya oyuncudan resmi bir açıklama yapılmazken izleyiciler Naz’ın hikayesinin sona erip ermeyeceğini tartışıyor.

Sosyal medyada bazı izleyiciler Naz’ın diziden ayrılacağını öne sürerken bazıları ise karakterin diziye devam edip yaşayacağına inanıyor. Tüm bu iddiaların cevabı 55. bölümün ekranlara gelmesiyle netlik kazanacak.

ESRA RUŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bahar dizisinde Naz karakterini canlandıran Esra Ruşan 1983 yılında Kars’ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu, ilk kez 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösterdi.

Kariyerinde birçok önemli projeye imza atan Ruşan; Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin, Yarım Kalan Aşklar ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol almıştır.

Televizyon dışında sinema alanında da aktif olan oyuncu, Ada: Zombilerin Düğünü, Küçük Günahlar, Kimya ve Dünyanın En Güzel Kokusu serilerinde de yer almıştır. En son Sıfırıncı Gün dizisinde “Gönül” karakterini canlandıran Esra Ruşan, şu anda Bahar dizisindeki performansıyla gündemde.