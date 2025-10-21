ASKİ su kesintisi: 21 Ekim Ankara su kesintisi olacak ilçeler duyuruldu! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da günlük su kesintisi, vatandaşların gündeminde yer alan önemli bir konudur. 21 Ekim 2025 Salı günü ASKİ tarafından yapılan paylaşımda planlı su kesintisi, şehir genelinde bazı ilçeleri kapsayacak.

Başkentte yaşanan su kesintisileri, baraj doluluk oranlarının düşük olması ve altyapı çalışmaları kapsamında yaşanıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.10.2025 08:20:00

Tamir Tarihi: 21.10.2025 16:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli istiklal mahallesi hürriyet caddesi mezarlık karşısında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: istiklal mahallesi, gazi mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.10.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 21.10.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: TAMİR TARİHİ: 21 10 2025 10:30 TAHMİNİ İŞ BİTİŞ: 21 10 2025 17:00 Polatlı İlçesi YENİ MAHALLE KİREMİT SOKAK. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENEN YERLER: YENİ MAHALLE BİR KISMI

Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE BİR KISMI

Arıza Tarihi: 21.10.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 21.10.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: TAMİR TARİHİ: 21 10 2025 10:30 TAHMİNİ İŞ BİTİŞ: 21 10 2025 17:00 Polatlı İlçesi KURTULUŞ MAH SAVAŞCI SOKAK. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENEN YERLER: KURTULUŞ MAHALLESİ BİR KISMI

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 21.10.2025 12:35:00

Tamir Tarihi: 21.10.2025 15:00:00

Detay: Ayvalı mah. mini sokak içerisinde Q 200 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır vermiş oldugumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: ayvalı mahallesi ve civarı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 21.10.2025 02:45:00

Tamir Tarihi: 21.10.2025 14:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi İvedik caddesi İçerisinde Enerjisa ekipleri çalışma esnasında şebeke hattına zarar vermiş olup plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Demetgül Mahallesi