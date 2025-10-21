KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK ek yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

2025 KYK ek yurt başvuru sonucu sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adaylar resmi açıklamayı beklemeye başladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber üniversite öğrencileri, KYK'nın ilk ana yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirme (yedek) süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Resmi başvuruların 17 Ekim'de tamamlanmasıyla beraber, yüz binlerce öğrenci, "KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

KYK EK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB/KYK, yedek yerleştirme (ek yurt) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değildir. Genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde açıklanmaktadır.

KYK ek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yoğun bir değerlendirme süreci başlatıldı.

2025 yılı ek yurt başvuru sonuçlarının Ekim ayının son haftasına kadar (yaklaşık 22-26 Ekim 2025 tarihleri arasında) açıklanacağı tahmin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak resmi bir duyuru detaylar netleşecektir.