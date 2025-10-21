Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Samsun İlkadım su kesintisi: SASKİ duyurdu, 21 Ekim Samsun İlkadım'da sular ne zaman gelecek?

Samsun İlkadım su kesintisi: SASKİ duyurdu, 21 Ekim Samsun İlkadım&#039;da sular ne zaman gelecek?
Samsun İlkadım ilçesinde 21 Ekim 2025 tarihinde depo bakım ve tamirat çalışmaları sebebiyle bazılar mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, 21 Ekim Samsun İlkadım'da sular ne zaman gelecek? İşte SASKİ su kesintisi listesi...

SASKİ, 21 Ekim 2025 tarihinde Samsun İlkadım'da bazı mahallelerde yapılacak depo bakım ve tamirat çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 

21 EKİM SAMSUN İLKADIM'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Ekim 2025 tarihinde Samsun İlkadım'da Adalet, Anadolu, Bahçelievler, Çiftçilik, Fatih, Fevzi Çakmak, İlyasköy, Kadıköy, Kazım, Karabekir, Kışla, Rasathane, Reşadiye, Tepecik, Yaşardoğu ve Yenidoğan mahallelerinde depo (temizlik-tamirat) çalışmaları nedeniyle 11:00 - 14:00 saatleri arasında kesilecek ve çalışmaların ardından yeniden verilecektir.

SAMSUN İLKADIM SU KESİNTİSİ

TarihSaatÇalışma Türüİlçe / Mahalleler
21 Ekim11:00–14:00Depo Bakım (Temizlik-Tamirat)İlkadım / Adalet Mah., Anadolu Mah., Çiftlik Mah., Fevzi Çakmak Mah., Fatih Mah., İlyasköy Mah., Kadıköy Mah., Kazım Karabekir Mah., Kışla Mah., Rasathane Mah., Reşadiye Mah., Tepecik Mah., Yaşardoğu Mah., Yenidoğan Mah.
21 Ekim11:00–14:00Depo Bakım (Temizlik-Tamirat)İlkadım / Adalet Mah., Anadolu Mah., Bahçelievler Mah., Çiftlik Mah., Fatih Mah., Fevzi Çakmak Mah., İlyasköy Mah., Kadıköy Mah., Kazım Karabekir Mah., Kışla Mah., Rasathane Mah., Reşadiye Mah., Tepecik Mah., Yaşardoğu Mah., Yenidoğan Mah.

