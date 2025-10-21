Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu? Hayranlarını meraklandıran iddia

Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen hakkında 'öldü' iddiaları sosyal medyada yayıldı. Haberleri görenler şaşkınlık yaşarken, ünlü oyuncunun gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediğini merak edenler, 'Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu?' diye araştırma yapmaya başladı.

ŞENER ŞEN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Şener Şen ölmemiştir, şu anda yaşıyordur. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şener Şen ile ilgili dolaşıma sokulan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır.

Şener Şen yaşıyordur, sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şener Şen'in ailesi veya yakın çevresinden herhangi bir olumsuz haber ya da açıklama gelmemiştir.

ŞENER ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçı Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve rutin yaşamına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şener Şen, son zamanlarda aktif olarak ekranlarda yer almasa da yer yer kültür-sanat etkinliklerinde ve özel davetlerde yer alıyor.