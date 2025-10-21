Temizlenirken kanser olmayın! Avrupa etanolü yasaklamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, el dezenfektanlarının temel maddesi olan etanolün kanser riski taşıyabileceği gerekçesiyle kullanımını sınırlamayı gündemine aldı.

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) bünyesindeki bir çalışma grubu, etanolü kanser ve hamilelikte komplikasyon riski artıran “toksik madde” olarak görülüyor.

10 Ekim tarihli iç yazışmalarda, ECHA uzmanları, etanolün temizlik ürünleri, kozmetikler ve el dezenfektanları gibi günlük kullanım ürünlerinde değiştirilmesi gerektiği konusunda uyardı.

KASIM'DA BELLİ OLECEK: YASAK KARARI ÇIKABİLİR

ECHA’nın Biyosit Ürünler Komitesi, 25–28 Kasım tarihlerinde toplanarak etanolün geleceğini masaya yatıracak.

Financial Times’a konuşan kaynaklar, uzmanların etanolü “kanserojen” olarak sınıflandırması halinde, Avrupa Komisyonu’nun kademeli yasak veya ikame kararı alabileceğini iddia etti.

Nihai karar, Avrupa Komisyonu tarafından verilecek.

EĞER GÜVENLİ GÖRÜLÜRSE KULLANIM DEVAM EDEBİLİR

ECHA, Financial Times’a yaptığı açıklamada, etanolün belirli kullanım oranlarında güvenli kabul edilebileceğini kaydetti.

Açıklamada, “Öngörülen biyositik kullanımlar için maruz kalma düzeyi güvenli görülürse ya da uygun alternatif bulunmazsa, onay süreci devam edebilir” ifadelerine yer verildi.

DSÖ: ETANOL VE İZOPROPANOL GÜVENLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, hem etanol hem de izopropanolün, el hijyeni açısından güvenli olduğunu sınıflandırmaya devam ediyor.

Eğer Avrupa Birliği etanolü riskli madde ilan ederse, milyonlarca el dezenfektanı ve temizlik ürünü yeniden formüle edilmek zorunda kalacak.