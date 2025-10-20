COVID aşısı kanseri yavaşlatıyor mu? Yeni bulgular ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, mRNA COVID-19 aşıları yalnızca virüslere karşı koruma sağlamıyor, aynı zamanda vücudun kansere karşı savunmasını da güçlendirebiliyor.

Florida Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre, immünoterapiye başladıktan sonraki 100 gün içinde mRNA aşısı yapılan kanser hastaları, aynı tedaviyi gören ancak aşı olmayan hastalara göre neredeyse iki kat daha uzun yaşıyor.

İlgili Haber Kanser tarihe karışabilir! “Süper aşı” tümörleri önledi

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE EK BİR DESTEK

Yaklaşık 1000 ileri evre cilt ve akciğer kanseri hastasının kayıtları incelendi.

Sonuçlar, mRNA aşısının, bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren immün kontrol noktası inhibitörleri adı verilen ilaçların etkisini artırdığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu bulguların yıl sonuna kadar başlaması planlanan yeni bir klinik deneyle doğrulanacağını açıkladı.

“SONUÇLAR OLAĞANÜSTÜ”

Çalışmayı yürüten ekipten Prof. Elias Sayour, “Sonuçlar gerçekten olağanüstü. Belki bir gün, herkes için bağışıklık tepkisini artıran özel mRNA aşıları üretebiliriz” dedi.

Sayour, yine de henüz kesin bir klinik öneri için erken olduğunu yineledi ve “İnsanlar mevcut aşı yönergelerine uymaya devam etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

T HÜCRELERİ KANSERE KARŞI YENİDEN AKTİF HALE GELİYOR

Uzmanlara göre bu etkinin arkasında, mRNA aşılarının T hücrelerini yeniden canlandırması yatıyor.

Normalde vücut, kanserli hücreleri yok eden bu hücreleri devreye sokuyor; ancak bazı tümörler bu savunmayı durdurmayı başarabiliyor.

mRNA aşıları, bu “kapama düğmesini” devreden çıkararak bağışıklık sistemini yeniden savaş konumuna geçiriyor.

TIPTA DEVRİM NİTELİĞİNDE

Bilim insanları, bu verilerin kanserle mücadelede mRNA teknolojisinin yeni bir dönem başlatabileceğini söyledi.

mRNA aşıları, yalnızca COVID-19’u değil, gelecekte kanser, HIV ve diğer kronik hastalıkları da hedef alabilecek yeni tedavi platformlarının temelini oluşturuyor.