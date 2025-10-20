Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip

Fenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin orta sahası Bundesliga&#039;dan! Tedesco eski öğrencisine talip
Fenerbahçe, Bayern Münih, Domenico Tedesco, Transfer, Bundesliga, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, eski öğrencisini istiyor. Bungesliga ekibi Bayern Münih'te 8 yıldır forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldız için sarı-lacivertliler devrede. İşte detaylar...

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te 8 sezondur forma giyen Leon Goretzka istikrarlı performansı ile taraftarın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Alman kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan isimle ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE YILDIZ İSME TALİP

Bild gazetesinin haberine göre; Süper Lig devi Fenerbahçe, önümüzdeki ara transfer döneminde Goretzka için Bayern Münih'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun yerine gelen teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu transfer için yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi. Tedesco ile Leon Goretzka 2017-2018 sezonunda Schalke 04'te birlikte çalışmışlardı.

Fenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip - 1. Resim

ÖNCELİĞİ TAKIMDA KALMAK

Haberde, sarı-lacivertliler dışında Goretzka için Alman ekibiyle temasa geçen başka kulüpler de olduğu belirtilirken tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliğinin takımda kalmak olduğu bildirildi.

Bayern Münih'in de yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.

12 MAÇTA 1 GOLLÜK KATKI

Bu yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 12 maça çıkan Alman oyuncu, sahada kaldığı 600 dakikada takımına 1 gollük katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçtiJaponya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı! "Bir ısırıkta kolum koptu"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor! "Türk futbolcu operasyonun başına geçti" - Sporİspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor!Sadece 50 bin euroya alındı, Süper Lig'i salladı! Yeni bir fenomen doğuyor - Spor50 bin euroya alındı, şimdi Süper Lig'i sallıyor!Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye - SporOkan Buruk'tan yıldız futbolculara kesikMaç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar - SporMaç sonu Arda Güler'i şoke eden istek!ChatGPT, mağlubiyeti yorumcu Sergen'in ağzından eleştirdi! Yapay zekadan olay Beşiktaş sözleri - SporYapay zekadan olay Beşiktaş sözleriŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı - SporŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı
Sonraki Haber Yükleniyor...