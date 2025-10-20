Fenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te 8 sezondur forma giyen Leon Goretzka istikrarlı performansı ile taraftarın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Alman kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan isimle ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE YILDIZ İSME TALİP

Bild gazetesinin haberine göre; Süper Lig devi Fenerbahçe, önümüzdeki ara transfer döneminde Goretzka için Bayern Münih'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun yerine gelen teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu transfer için yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi. Tedesco ile Leon Goretzka 2017-2018 sezonunda Schalke 04'te birlikte çalışmışlardı.

ÖNCELİĞİ TAKIMDA KALMAK

Haberde, sarı-lacivertliler dışında Goretzka için Alman ekibiyle temasa geçen başka kulüpler de olduğu belirtilirken tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliğinin takımda kalmak olduğu bildirildi.

Bayern Münih'in de yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.

12 MAÇTA 1 GOLLÜK KATKI

Bu yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 12 maça çıkan Alman oyuncu, sahada kaldığı 600 dakikada takımına 1 gollük katkı sağladı.