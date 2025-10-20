Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu: Hakem hakkında bahane üretip ağlamam

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Marcel Licka, mağlubiyete karşın takımının çok iyi mücadele ettiğini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Licka, Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başladı.

Fenerbahçe'ye saygı duymaları gerektiklerini belirten Licka, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok teknik oyunculara sahipler. En-Nesyri, Szymanski gibi isimler bugün yedek kulübesinde oturuyordu." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın kendileri açısından iyi geçtiğini aktaran Licka, "Bizim için ders almak adına iyi bir maçtı. Oyuncularımın bazıları Süper Lig seviyesine alışık değiller. Böyle maçlardan ders alırsınız. Bu maçtan önce acı çekeceğimizi biliyorduk. Oyuncularım çok hızlı çıkışlar yaptı. İkinci yarıda daha özgüvenliydik. Bence Fenerbahçe de koyduğumuz karakter sebebiyle şaşırdı. Değişikliklerden çok memnunum. Berkay ve Ahmet Sivri oyuna çok iyi girdi. Kayserispor maçımız var ve bu maçtan çıkardığımız derslerle o maça çıkacağız. Bugün takımımla gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettiler." açıklamasında bulundu.

Takımın 9 maç sonunda 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performansla son sırada yer almasıyla ilgili soruyu cevaplayan Çek teknik adam, "Hoca benim ve sonuçların hepsinden sorumlu olan da benim. 9 maç ve sadece 1 galibiyet, 8 mağlubiyet. Bu da çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Oyuncularımın en iyi potansiyelini bulmamız gerekiyor. Bugün oyuncularımız büyük bir karakter ve istek gösterdi. Önemli olan bundan sonraki maçlarda da göstermek. İleride daha etkili olmamız gerekiyor. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz gol atma kabiliyetimiz." diye konuştu.

Hakem kararları hakkında konuşmayı sevmediğini sözlerine ekleyen Licka, "Hakem kararları hakkında ağlayamam. Ben önce kendime, takımıma ve aynaya bakarım. Hakem hakkında bahane üretip ağlamam, maçın ardından analizimi yaparım." ifadelerini kullandı.

Licka, Berkay Özcan'la ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Ben orta sahalarımdan hızlı ve ileriye direkt oynamalarını istiyorum. Kayserispor maçında Berkay'ı belki daha fazla oynatabilirim Bunun kararını daha sonra vereceğim. Orta sahaların geriye ya da kanatlara oynamalarını asla istemiyorum, direkt kaleye yönelmelerini istiyorum. Berkay Özcan bugün yarım saat oynadı ama gayet iyi oynadı. Berkay ligin başındaki şanslarını kullandı ama ileride daha fazla süre bulabilir. Orta sahada bekleyen isimler arasında genç oyuncumuz Barış var ve ona da şans vermem gerekiyor."