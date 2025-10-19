Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti

Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, Karagümrük, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Sebastian Szymanski, sarı lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonrada giren Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Szymanski, tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti - 1. Resim

O POZİSYON SONRASI TEPKİLER ARTTI

Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, topu farklı şekilde auta gönderirken taraftarların tepkisi yükseldi. Sarı lacivertli tribünler, bu pozisyonun ardından 26 yaşındaki futbolcuyu yuhalayarak protesto etti. 

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Bitiş düdüğünün ardından taraftarların tepkisi sürerken Polonyalı yıldızı takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

