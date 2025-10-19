Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonrada giren Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Szymanski, tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

O POZİSYON SONRASI TEPKİLER ARTTI

Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, topu farklı şekilde auta gönderirken taraftarların tepkisi yükseldi. Sarı lacivertli tribünler, bu pozisyonun ardından 26 yaşındaki futbolcuyu yuhalayarak protesto etti.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Bitiş düdüğünün ardından taraftarların tepkisi sürerken Polonyalı yıldızı takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.