Karagümrüklü oyuncudan alkışlanacak hareket: "İsmail Yüksek'in hayatını kurtardı"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadelenin ikinci devresinde İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine giren Fofana, yaptığı hareketle futbolseverlerin gönlünü kazandı.

SERT ŞEKİLDE DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ

Müsabakanın ikinci devresinde Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine girişen Fofana, milli yıldızın sert bir şekilde kafa üstü düşmesini önledi.

BÜYÜK FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Hava topuna yükselen İsmail, dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken bu pozisyonda milli oyuncuya sarılarak kafa üstü çakılmasının önüne geçen Karagümrüklü oyuncu, ciddi bir sakatlığın yaşanmasını önleyerek büyük bir fair-play örneği gösterdi.

İSMAİL BİR SÜRE YERDE KALDI

Bu pozisyonun ardından İsmail Yüksek bir süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Fofana'nın milli oyuncuyu tutarak ciddi bir sakatlığın önüne geçmesi, sosyal medyada gündem olurken sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

"FOFANA, İSMAİL YÜKSEK'İN HAYATINI KURTARDI"

Bu pozisyonun görüntüsünü sosyal medyada paylaşan futbolseverler, "Fofana, İsmail Yüksek'in hayatını kurtardı" ve "Fofana'ya fair-play ödülü verilmeli" şeklinde yorumlar yaptı.