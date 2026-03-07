Ağrı’nın Patnos ilçesinde bahar havası beklenirken aniden bastıran kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar, günlük hayatı olumsuz etkilerken belediye ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sabaha karşı etkisini artıran yağışın ardından Ağrı'nın Patnos ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Aniden bastıran kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da iş yerlerine gitmekte zorlandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının ardından belediye ve ilgili ekipler, ana arterlerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlar ise bahar beklerken gelen yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. İlçede kartpostallık görüntüler oluşurken, özellikle çocuklar yağan karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde tekrar düşebileceğini ve yer yer kar yağışının devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

