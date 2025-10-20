Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın iddiası boşa çıktı! Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trump&#039;ın iddiası boşa çıktı! Rusya&#039;nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan’a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

Rus petrolünün Hindistan’a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik soruya cevap veren Rudenko, "Tüm sevkiyat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP, MODİ'NİN RUS PETROL ALIMINI DURDURMA SÖZÜ VERDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

 

