Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı

ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde aynı evde yaşayan iki kadının tartışması faciayla sonuçlandı. Olay esnasında havada uçuşan yumruklar beş aylık bir bebeğe isabet etti. Korkunç olayda bebeğin kafatasında çok sayıda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde de morluklar oluştuğu tespit edildi. 38 yaşındaki saldırgan tutuklanırken, bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen aile içi tartışma dehşetle sonuçlandı. Fort Pierce kentinde iki kadın arasında çıkan kavga sırasında 5 aylık bir bebek ağır şekilde darbedildi.

People Dergisi'nin haberine göre, 38 yaşındaki Georgeina Hayes, kavga sırasında kontrolünü kaybederek karşısındaki kadına yumruklar savurmaya başladı. Yumruklar, o sırada annesinin kucağında olan bebeğe isabet etti. 

ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı - 1. Resim

KAFATASINDA KIRIK MEYDANA GELDİ

Polis raporlarına göre, bebek kafatası kırıkları ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla hastaneye kaldırıldı.

Fort Pierce Polis Departmanı’ndan bir dedektifin 16 Ekim Perşembe sabahı St. Lucie İlçe Şerif Ofisi’ne yaptığı açıklamaya göre, bebek 'ciddi şekilde yaralanmış halde' hastaneye ulaştırıldı. Olayı araştıran dedektif, bebeğin evde yaşanan bir tartışma sırasında yaralandığını tespit etti. 

ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı - 2. Resim

Tanık ifadelerine göre Hayes, tartışma esnasında kavga ettiği kadını boğmaya çalıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bebeğin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İki kadının akrabalık bağı da henüz açıklanmadı. İncelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Barışın anahtarı Türkiye oldu! Çin teşekkür ettiEpic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barışın anahtarı Türkiye oldu! Çin teşekkür etti - DünyaBarışın anahtarı Türkiye oldu! Çin teşekkür ettiSoygun sonrası Louvre müzesi yeniden kapatıldı! - DünyaDünyayı şaşkına çeviren soygun! Müze yeniden kapatıldıAvustralya çölüne gizemli nesne düştü! Dünya ne olduğunu anlamaya çalışıyor - DünyaKimse ne olduğunu anlamadı! Çöle gizemli nesne düştüAzerbaycan Hava Yolları'na ait uçak acil iniş yaptı, pistten çıktı! - DünyaAzerbaycan Hava Yolları'na ait uçak acil iniş yaptıSelin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor! - DünyaSelin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor!ABD'de evlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı - DünyaEvlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı
Sonraki Haber Yükleniyor...