ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldı

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen aile içi tartışma dehşetle sonuçlandı. Fort Pierce kentinde iki kadın arasında çıkan kavga sırasında 5 aylık bir bebek ağır şekilde darbedildi.

People Dergisi'nin haberine göre, 38 yaşındaki Georgeina Hayes, kavga sırasında kontrolünü kaybederek karşısındaki kadına yumruklar savurmaya başladı. Yumruklar, o sırada annesinin kucağında olan bebeğe isabet etti.

KAFATASINDA KIRIK MEYDANA GELDİ

Polis raporlarına göre, bebek kafatası kırıkları ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla hastaneye kaldırıldı.

Fort Pierce Polis Departmanı’ndan bir dedektifin 16 Ekim Perşembe sabahı St. Lucie İlçe Şerif Ofisi’ne yaptığı açıklamaya göre, bebek 'ciddi şekilde yaralanmış halde' hastaneye ulaştırıldı. Olayı araştıran dedektif, bebeğin evde yaşanan bir tartışma sırasında yaralandığını tespit etti.

Tanık ifadelerine göre Hayes, tartışma esnasında kavga ettiği kadını boğmaya çalıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bebeğin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İki kadının akrabalık bağı da henüz açıklanmadı. İncelemeler sürüyor.