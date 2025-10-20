Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" duruşması öncesinde salona girmek isteyen kalabalık, jandarmanın uyarısına rağmen zorluk çıkardı. Şahıslar bariyerleri yıkarken duruşma salonuna girişler kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yargılandığı davarının ikinci duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek.
BARİYERLERİ YIKTILAR
Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kalabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi.
SALONA GİRİŞLER KAPATILDI
Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı. Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.
