Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" duruşması öncesinde salona girmek isteyen kalabalık, jandarmanın uyarısına rağmen zorluk çıkardı. Şahıslar bariyerleri yıkarken duruşma salonuna girişler kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yargılandığı davarının ikinci duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek.

BARİYERLERİ YIKTILAR

Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kalabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı - 1. Resim

SALONA GİRİŞLER KAPATILDI

Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı. Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da silahlı çatışma! 2 genç canından olduBarışın anahtarı Türkiye oldu! Çin teşekkür etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ormanlar küllerinden doğuyor! Yanan alanlar yeniden yeşeriyor - GündemYanan alanlar yeniden yeşeriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret - GündemErdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaretSağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı - GündemOtoyoldaki araçlar çamura saplandı!Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı - GündemDivan Otel Genel Müdürü ifade verecekMKE'den TSK'ya Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği! Bunu yapan ülke yok denecek kadar az - GündemEn uzun menzilli keskin nişancı tüfeği!Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 6 kent için 'sarı kod' verildi - GündemMeteoroloji'den 6 kente 'sarı kodlu' uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...