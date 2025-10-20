Soygun sonrası Louvre müzesi yeniden kapatıldı!

Fransa’nın sembolü Louvre Müzesi, Pazar sabahı tarihe geçecek bir soyguna sahne oldu.

Maskeli dört kişiden oluşan bir grup, sadece 7 dakika içinde müzeye girerek İmparatoriçe Eugénie’nin 2.000 elmasla süslü tacı ile Kraliçe Hortense’ye ait safir kolyeyi çaldı.

Soyguncuların, Paris’in ortasında kurdukları asansörle Apollon Galerisi’ne tırmanıp, mücevherleri alarak scooterlarla kaçtıkları belirtildi.

TACI VE KOLYEYİ ALDILAR

Fransız basınına göre, dört kişiden oluşan maskeli bir grup, Pazar sabahı saat 09.30 civarında Paris’in kalbindeki Louvre Müzesi’ne girdi.

Soyguncular, François-Mitterrand rıhtımına park ettikleri bir mobilya asansörüyle ikinci kattaki Apollon Galerisi’ne tırmandı. Galeride yer alan Fransa kraliyet tacı koleksiyonunu hedef alan grup, iki yüksek güvenlikli vitrini kırarak sekiz tarihi mücevheri çaldı.

Çalınan eserler arasında, Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’ye ait safir takı setinden kolye (8 safir, 631 elmas), İmparatoriçe Eugénie’nin yaklaşık 2.000 elmasla süslenmiş tacı

bulunuyor. Soyguncular, aynı asansörle aşağı inip scooterlarla olay yerinden kaçtı.

KIRIK TAÇ MÜZE DIŞINDA BULUNDU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, çalınan parçalardan birinin müze dışında kırık halde bulunduğunu açıkladı.

Fransız gazetesi Le Parisien, bu parçanın İmparatoriçe Eugénie’nin zümrüt ve altın tacı olduğunu yazdı.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ TARTIŞMASI

Soygun, Louvre çalışanlarının güvenlik ve personel eksikliği nedeniyle hükümeti uyardığı bir dönemde meydana geldi.

Müze, geçtiğimiz haziranda aşırı kalabalık ve az personel nedeniyle greve gitmişti.

Sendikalar, artan turist yoğunluğu nedeniyle “çok az göz, çok fazla oda” kaldığı uyarısında bulunmuştu.

SİYASETE SIÇRAYAN HIRSIZLIK

Olay, Fransa’da siyasi tartışmaları da alevlendirdi.

Aşırı sağcı lider Jordan Bardella, sosyal medyada “Louvre, kültürümüzün küresel bir sembolü. Bu soygun Fransa için dayanılmaz bir utanç” paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2031’e kadar 700 milyon euroluk ‘Louvre Yeni Rönesans’ güvenlik ve restorasyon planını duyurmuştu.

“FRANSA'YA KORKUNÇ BİR İMAJ VERDİK”

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, soygunun ardından güvenlik zaafiyetini kabul etti:

“Kesin olan şey, başarısız olduğumuzdur. İnsanlar Paris’in ortasında bir asansör kurup, birkaç dakika içinde paha biçilmez mücevherleri çaldılar. Bu, Fransa’ya korkunç bir imaj verdi.”

LOUVRE KAPILARINI KAPATTI

Louvre yönetimi, olay sonrası yaptığı açıklamada müzenin pazartesi günü kapalı kalacağını ve soruşturmanın polisle koordineli şekilde sürdüğünü duyurdu.

Polis, hırsızların profesyonelce organize edilmiş bir grup olduğunu, içeriden bilgi almış olabileceklerini değerlendiriyor.

DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN SOYGUN

Yedi dakika süren bu cesur hırsızlık, Paris tarihinin en hızlı mücevher soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre, çalınan mücevherlerin sigorta değeri onlarca milyon euroyu buluyor.

Fransız kamuoyu, Louvre’un güvenlik sisteminin modernize edilmesi gerektiği yönünde yoğun eleştiriler yöneltiyor.