Barışın anahtarı Türkiye oldu! Çin teşekkür etti

Çin, Türkiye ve Katar’ı, Pakistan ile Afganistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasındaki kilit rolleri nedeniyle resmen övdü.

İlgili Haber Türkiye devreye girdi! Afganistan ve Pakistan ateşkeste anlaştı

Doha’da varılan mutabakat, iki ülke arasında haftalardır süren kanlı sınır çatışmalarına son verdi.

PEKİN'DEN AÇIK TEŞEKKÜR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Doha’ya teşekkür etti:

“Çin, Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılar. Türkiye ve Katar’ın bu süreçteki yapıcı katkılarını takdir ediyoruz.”

Guo, her iki ülkenin de Çin’in “geleneksel dost komşuları” olduğunu vurgularken, diplomatik çözümün bölgesel istikrara katkı sağlayacağına dikkat çekti.

“KALICI BARIŞ İÇİN UMUT VERİCİ ADIM”

Pekin yönetimi, Türkiye’nin öncülüğündeki girişimlerin “kalıcı barışa giden yolda kritik bir dönüm noktası” olduğunu belirtti.

Guo, “Çin, tarafların diyalog yoluyla anlaşmazlıklarını çözmesini içtenlikle umuyor ve bu süreci desteklemeye hazırdır.” ifadelerini paylaştı.

BİR SONRAKİ DURAK İSTANBUL

Ateşkes anlaşmasının ardından Pakistanlı ve Afgan yetkililer, 25 Ekim’de İstanbul’da ikinci tur müzakereler için bir araya gelecek.

Bu görüşmelerin, Türkiye’nin bölgesel barış diplomasisindeki belirleyici rolünü daha da pekiştirmesi bekleniyor.

HAFTALAR SÜREN ÇATIŞMALARIN ARDINDAN BARIŞ

Doha’da imzalanan anlaşma, Afganistan’ın Paktika vilayetinde yaşanan ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından geldi. Bölge, uzun süredir Pakistan ordusu ile Afgan sınır muhafızları arasındaki gerginliğe sahne oluyordu.