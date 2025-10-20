Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı

Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada 22-24 Ekim tarihleri arasında taleplerin toplanacağı Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) bu yılın 14’üncü halka arz şirketi olacak. 110 milyon lot satışın hedeflendiği halka arzda hisse fiyatı 10,40 olarak belirlendi. Bu arada bu yıl borsaya merhaba diyen şirketlere bakıldığında; Destek Finans Faktoring A.Ş. %1000,46 getiri ile en çok yükselen hisse oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da son olarak 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Dof Robotik Sanayi A.Ş’nin halka arzının ardından, geçen hafta da Ecogreen Enerji Holding A.Ş’nin (ECOGR) halka arzına onay verilmişti.

Bu hafta 22-24 Ekim tarihleri arasında taleplerin toplanacağı ECOGR, bu yılın 14’üncü halka arz şirketi olacak. 110 milyon lot satışın hedeflendiği halka arzda hisse fiyatı 10,40 olarak belirlendi.

Bu arada bu yıl borsaya merhaba diyen şirketlere bakıldığında; (17 Ekim 2025 kapanış fiyatlarına göre) Destek Finans Faktoring A.Ş. %1000,46 getiri ile en çok yükselen hisse oldu. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. %-41,13 değer kaybı ile en çok düşen halka arz hissesi oldu.

2025’İN HALKA ARZ PERFORMANSLARI

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 15,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 23,50 TL

-Getiri: %56,66

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 125,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 182,00 TL

-Getiri: %54,60

Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı - 1. Resim

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 38,70 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 22,78 TL

-Getiri: %-41,13

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 35,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 35,20 TL

-Getiri: %0,05

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 9,83 TL

-Getiri: %-18,08

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,14 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 10,28 TL

-Getiri: %-15,32

Destek Finans Faktoring A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 46,98 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 517,00 TL

-Getiri: %1000,46

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 37,44 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 129,80 TL

-Getiri: %246,68

Enda Enerji Holding A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 17,44 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 15,61 TL

-Getiri: %-10,49

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 70,30 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 57,85 TL

-Getiri: %-17,70

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 15,57 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 20,46 TL

-Getiri: %31,40

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,18 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 31,70 TL

-Getiri: %160,26

Dof Robotik Sanayi A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 45,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 116,20 TL

-Getiri: %158,22

Önemli Uyarı: Bu içerik, Borsa İstanbul’da gerçekleşen fiyat hareketleri üzerinden derlenmiştir. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Soygun sonrası Louvre müzesi yeniden kapatıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konuta yatırım yapan mı kazandı, altında kalan mı? İşte son 10 yıllık getiriler… - EkonomiKonut alan mı kazandı, altında kalan mı?Türkiye’nin nadir element haritası genişliyor: Eskişehir'in ardından gözler o ilde - EkonomiTürkiye’nin nadir element haritası genişliyorGucci zararda! 'Beauty' birimlerini L'Oreal'e sattı - EkonomiGucci zararda! 'Beauty' birimlerini L'Oreal'e sattıAltın borcunda 'zaman aşımı' tehlikesi! Uzmanlar 'alacağınız silinebilir' diyor - EkonomiAltın borcunda 'zaman aşımı' tehlikesiKPSS ve yaş şartı var! Adli Tıp Kurumu'na onlarca personel alınacak - EkonomiAdli Tıp Kurumu'na onlarca personel alınacakBakanlıktan fırsatçılara geçit yok! 9 ayda 427 bin firmaya 2.1 milyar lira ceza - EkonomiFırsatçılara geçit yok! 9 ayda ceza yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...