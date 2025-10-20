Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da son olarak 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Dof Robotik Sanayi A.Ş’nin halka arzının ardından, geçen hafta da Ecogreen Enerji Holding A.Ş’nin (ECOGR) halka arzına onay verilmişti.

Bu hafta 22-24 Ekim tarihleri arasında taleplerin toplanacağı ECOGR, bu yılın 14’üncü halka arz şirketi olacak. 110 milyon lot satışın hedeflendiği halka arzda hisse fiyatı 10,40 olarak belirlendi.

Bu arada bu yıl borsaya merhaba diyen şirketlere bakıldığında; (17 Ekim 2025 kapanış fiyatlarına göre) Destek Finans Faktoring A.Ş. %1000,46 getiri ile en çok yükselen hisse oldu. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. %-41,13 değer kaybı ile en çok düşen halka arz hissesi oldu.

2025’İN HALKA ARZ PERFORMANSLARI

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 15,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 23,50 TL

-Getiri: %56,66

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 125,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 182,00 TL

-Getiri: %54,60

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 38,70 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 22,78 TL

-Getiri: %-41,13

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 35,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 35,20 TL

-Getiri: %0,05

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 9,83 TL

-Getiri: %-18,08

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,14 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 10,28 TL

-Getiri: %-15,32

Destek Finans Faktoring A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 46,98 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 517,00 TL

-Getiri: %1000,46

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 37,44 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 129,80 TL

-Getiri: %246,68

Enda Enerji Holding A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 17,44 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 15,61 TL

-Getiri: %-10,49

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 70,30 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 57,85 TL

-Getiri: %-17,70

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 15,57 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 20,46 TL

-Getiri: %31,40

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 12,18 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 31,70 TL

-Getiri: %160,26

Dof Robotik Sanayi A.Ş.

-Halka arz fiyatı: 45,00 TL

-17 Ekim 2025 Kapanış: 116,20 TL

-Getiri: %158,22