Amazon Web Services arızası interneti kilitledi: Canva, Snapchat ve Duolingo'dan Udemy'e kadar birçok uygulama çöktü!
Amazon Web Services’te (AWS) yaşanan teknik arıza nedeniyle Snapchat, Canva, Clash Royale, Duolingo, Udemy ve Roblox gibi popüler uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Özellikle AWS'nin Kuzey Virginia veri merkezindeki hata oranlarının artmasıyla birçok uygulama geçici olarak hizmet veremez duruma düştü. Amazon, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bugün Amazon Web Services (AWS) altyapısına dayanan çok sayıda popüler uygulamada kullanıcılar erişim sıkıntıları yaşamaya başladı. Snapchat, Canva, Clash Royale, Duolingo, Udemy ve Roblox gibi servislerde kesinti bildirimleri artarken, kullanıcılar uygulamalara ya hiç erişemiyor ya da ciddi yavaşlamalarla karşılaşıyor.
AMAZON ALTYAPISINDA TEKNİK SORUNLAR
Kesintinin kökeni, AWS’nin özellikle “us-east-1” bölgesinde (Kuzey Virginia veri merkezi) yaşanan yüksek hata oranları ve gecikmelerle ilişkilendiriliyor. Amazon resmi durumu bildirimi sayfasında bu bölgede “çoklu AWS servislerinde hata oranı artışı” olduğu bilgisi paylaşılmış durumda.
ETKİLENEN UYGULAMALARDA KULLANICI TEPKİLERİ
DownDetector ve benzeri platformlarda uygulama kesintileri hızla yükseldi. Snapchat, Roblox, Canva, Clash Royale gibi platformlar şu anda yoğun şekilde etkilenenler arasında yer alıyor. Kullanıcılar çoğu zaman “sunucu hatası (503)” gibi mesajlarla karşılaşıyor; bazıları uygulama arayüzüne hiç ulaşamıyor.
ALTYAPI KRİZİ VE ETKİ ZİNCİRİ
AWS, pek çok internet hizmeti ve uygulamanın “bulut (cloud)” altyapı sağlayıcısı olarak kritik bir rol oynuyor. Bir bölgede yaşanan aksaklık, binlerce uygulamayı domino etkisiyle etkileyebiliyor. Amazon’un DynamoDB ve EC2 gibi veri tabanı ve bilgi işlem servislerinde yaşanan sapmalar da bu kesinti zincirini tetikliyor.
ERİŞİM SORUNU YAŞAYAN KULLANICILARA TAVSİYELER
Amazon şu anda sorunu inceleme ve sistemlerin normale dönmesini sağlama yönünde çalışmalar yürütüyor. Bazı kullanıcılar, uygulamalarda sınırlı erişim sağlamaya başladıklarını bildiriyor. Kullanıcılar bu süre zarfında uygulamaları tekrar başlatmayı, önbelleği temizlemeyi ya da erişim yoğunluğu daha düşük saatleri tercih etmeyi deneyebilir.