Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunu

Snapchat kullanıcıları, 20 Ekim 2025'te platforma erişimde sıkıntılar yaşarken, sorunların nedeni ve düzelme süresi merak ediliyor.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Snapchat, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü birçok kullanıcı tarafından erişilemez hale geldi. Downdetector verilerine göre, saat 10.57 itibarıyla son 24 saatteki raporlar zirveye ulaştı ve sorunlar oturum açma (yüzde 73), yükleme (yüzde 23) ve web sitesi (yüzde 4) kategorilerinde yoğunlaştı.

Platform, fotoğraf, video ve geçici mesaj gönderme servisi olarak biliniyor. Erişim sıkıntısı, kullanıcıların gönderim ve görüntüleme özelliklerini etkiledi.

SNAPCHAT NEDEN AÇILMIYOR 20 EKİM?

Snapchat 20 Ekim 2025'te açılmama sorunu, sunucu tarafı bir kesinti veya yüksek trafik yükünden kaynaklanıyor olabilir. Sosyal medyada Amazon'un web hizmetlerini kullanan uygulamaların çöktüğünü ifade ediyor.

SNAPCHAT NE ZAMAN DÜZELİR?

Snapchat'in 20 Ekim 2025 erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.