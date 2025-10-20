Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu

Canva'ya giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Canva çöktü mü, neden açılmıyor?" merak ediliyor. 20 Ekim Pazartesi günü yaşanan erişim sorunu araştırılıyor.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Canva uygulamasına giremeyen kullanıcılar "500: Sunucu hatası meydana geldi." uyarısıyla karşılaştı. Erişim sorununa ilişkin "Canva ve özelliklerinin şu anda bazı kullanıcılar için kullanılamadığını biliyoruz. Ekibimiz sorunu aktif olarak araştırıyor ve mümkün olan en kısa sürede tam erişimi geri yüklemek için çalışıyor." açıklaması ekranda yer aldı.

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Canva, bugün sabah saatlerinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle 500 sunucu hatası veriyor. Bu nedenle Canva açılmıyor. Amazon'un web hizmetlerini kullanan uygulamaların çökmesi nedeniyle sorunun yaşandığı bildiriliyor.