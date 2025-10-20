Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu

Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Ekim sabah saatlerinde Canva çöktü mü, neden açılmıyor aramaları yoğunlaştı. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar, platforma giriş yapamıyor. '500. sunucu hatası meydana geldi' uyarısı nedeniyle yaşanan erişim sorunu merak ediliyor

Canva'ya giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Canva çöktü mü, neden açılmıyor?" merak ediliyor. 20 Ekim Pazartesi günü yaşanan erişim sorunu araştırılıyor. 

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Canva uygulamasına giremeyen kullanıcılar "500: Sunucu hatası meydana geldi." uyarısıyla karşılaştı. Erişim sorununa ilişkin  "Canva ve özelliklerinin şu anda bazı kullanıcılar için kullanılamadığını biliyoruz. Ekibimiz sorunu aktif olarak araştırıyor ve mümkün olan en kısa sürede tam erişimi geri yüklemek için çalışıyor." açıklaması ekranda yer aldı. 

Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu - 1. Resim

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Canva, bugün sabah saatlerinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle 500 sunucu hatası veriyor. Bu nedenle Canva açılmıyor. Amazon'un web hizmetlerini kullanan uygulamaların çökmesi nedeniyle sorunun yaşandığı bildiriliyor. 

Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak acil iniş yaptı, pistten çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı - HaberlerHalef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadıDivan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir? - HaberlerDivan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu? - HaberlerTCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?Kral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldi - HaberlerKral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldiİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak - Haberlerİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacakBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi!
Sonraki Haber Yükleniyor...