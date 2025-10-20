Clash Royale oyuncuları, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü oyuna girişte sıkıntılar yaşarken, bağlantı hataları ve yükleme sorunları raporlandı. Clash Royale neden açılmıyor, çöktü mü son dakika erişim sorunu raporları kontrol ediliyor.

CLASH ROYALE NEDEN AÇILMIYOR?

Clash Royale'nin açılmama sorunu, 20 Ekim 2025'te Amazon Web Service bulut servislerindeki küresel kesintiden kaynakladığı iddia edildi. Kullanıcılar, "sunucuya bağlanılamıyor" ve yükleme hatalarıyla karşılaştı. Arıza, Snapchat, Canva, Duolingo, Udemy ve Roblox gibi uygulamaları etkiledi.

CLASH ROYALE ÇÖKTÜ MÜ?

Clash Royale, 20 Ekim 2025'te erişim sorunu yaşıyor. Bu neden çöktü mü konuları gündeme geldi. Platformda yaşanan son dakika erişim sorunu birçok oyuncunun oyuna giriş yapmasına engel oluyor.

Resmi açıklamada, "Supercell ID oturum açma işlemleri harici bir kesinti nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor. Bu durum radarımızda ve çözüldüğünde sizi bilgilendireceğiz!" ifadelerine yer verildi.