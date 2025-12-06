Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamayla beraber 6 Aralık Cumartesi günü bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulandığı bilgisi verildi. Hafta sonu evlerinde olan Başkentliler, "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Ankara genelinde sürdürdüğü planlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi uygulanıyor
Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor.
6 ARALIK CUMARTESİ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
6 Aralık Cumartes günü Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar' da elektriklerin gün içinde gelmesi bekleniyor.