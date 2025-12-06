AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintisine dair bilgi verdi. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışması kapsamında elektrikler verilemeyecek. İşte 6 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul'un Avrupa yakasında BEDAŞ, Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 Aralık Cumartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! 6 Aralık Cumartesi İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek?

6 ARALIK CUMARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrikler kısa süre içinde gelecektir.

