İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! 6 Aralık Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintisine dair bilgi verdi. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışması kapsamında elektrikler verilemeyecek. İşte 6 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi...
İstanbul'un Avrupa yakasında BEDAŞ, Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 Aralık Cumartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır.
6 ARALIK CUMARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrikler kısa süre içinde gelecektir.
6 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
