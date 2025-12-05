Ankara’da 5 Aralık 2025 tarihinde planlı bakım ve arıza çalışmaları kapsamında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan kesinti programı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel olarak yayımlandı.Vatandaşlar, kesintilerin süresini ve etkilenecek mahalleleri merak ediyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren Ankara'da yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme oturdu.

5 Aralık Cuma günü gerçekleşen hem planlı bakım çalışmaları hem de arıza kaynaklı kesintiler, Ankaralıları olumsuz etkiledi.

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 ARALIK ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Aralık Cuma günü Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrikler gün içinde gelecektir.

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

5 Aralık Ankara kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gözler Başkent EDAŞa çevrildi

Haberle İlgili Daha Fazlası