Beşiktaş'ta 1982-1994 yılları arasında forma giyen, 2002-2004 arasında yardımcı antrenörlük yapan ve geçtiğimiz yıllarda Futbol Şube Sorumlusu görevini üstlenen Feyyaz Uçar, aldığı vefat haberle sarsıldı. Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyah-beyazlı kulüpten başsağlığı mesajı geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Feyyaz Uçar

"AİLEMİZ İÇİN ÇOK ZOR"

Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun."

İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde 6 Aralık Cumartesi günü cenaze namazı kılınacak Can Arbay, Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

Feyyaz Uçar'ın paylaşımı

Haberle İlgili Daha Fazlası