Beşiktaş'ın sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, devre arasında siyah-beyazlı ekibe dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer'in kadroda düşünmediği için kiralık gönderilen Elan Ricardo konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ocak 2025'te Kolombiya'nın La Equidad takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcunun, devre arasında siyah-beyazlı kulübe geri döneceği öne sürüldü.

Elan Ricardo

4 AYDA 4 MAÇ, 257 DAKİKA

Güncel piayasa değeri 2,2 milyon euro olan genç futbolcu, kiralık geçirdiği 4 aylık sürede sadece 5 maçta görev aldı ve 257 dakika sahada kaldı. TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre; Athletico Paranaense yönetimi, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ KARARINI VERDİ

Brezilya'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönecek Elan Ricardo'nun, sezonun ikinci yarısında da kadroda düşünülmediği belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun, performansını yükseltebileceği bir takıma tekrar kiralık gönderilmesi bekleniyor.

