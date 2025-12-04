Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden krizde son dakika gelişmesi yaşandı. Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Portekizli yıldız Rafa Silva, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Son dönemde ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan, MR tetkiklerinde ağrısını açıklayacak herhangi bir patalojiye rastlanmayan Rafa Silva 'nın, bugünkü idmanda takımla birlikte çalışması dikkat çekti.

Hazır görüntü vermesi halinde Portekizli yıldızın, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor . 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek.

Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro

16 MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş'ın 2 Kasım'da 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinden bu yana antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.