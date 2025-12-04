Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Rafa Silva haftalar sonra takıma döndü
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden krizde son dakika gelişmesi yaşandı. Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Portekizli yıldız Rafa Silva, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.
1,5 SAATLİK ANTRENMAN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 8 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAFTALAR SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI
Son dönemde ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan, MR tetkiklerinde ağrısını açıklayacak herhangi bir patalojiye rastlanmayan Rafa Silva'nın, bugünkü idmanda takımla birlikte çalışması dikkat çekti.
GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA
Hazır görüntü vermesi halinde Portekizli yıldızın, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek.
16 MAÇTA 5 GOL
Beşiktaş'ın 2 Kasım'da 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinden bu yana antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.
"CANI İSTERSE KAPIMIZ AÇIK"
Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva konusunu daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'Antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle alakası yok. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin" demişti.