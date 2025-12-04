Son günlerde sosyal medyada okulların haftada 5 gün yerine 4 gün eğitim vereceği yönünde iddialar konuşuluyor. Bazı ülkelerde uygulanan bu sistemin Türkiye’de de hayata geçirileceği ileri sürülünce öğrenciler ve veliler "Okullar 4 gün mü olacak, tatil 3 güne mi çıkıyor" sorgulamalarını yapmaya başladı.

4 gün okul modeli son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Dünyanın bazı bölgelerinde pilot olarak uygulanan bu eğitim sistemi, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte Türkiye’de de tartışılır hale geldi. Pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini merak ediyor.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğitim süresinin 5 günden 4 güne düşürülmesine dair resmi bir karar bulunmuyor.

Türkiye’de okullar, mevcut sistem doğrultusunda haftada 5 gün eğitim vermeye devam ediyor. Herhangi bir resmi düzenleme olmadığı için bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Okullar 4 gün mü olacak, tatil 3 güne mi çıkıyor?

OKULLARDA TATİL 3 GÜNE Mİ ÇIKIYOR?

Bazı ülkelerde hafta sonu tatiline ek bir gün daha eklenerek uygulanan sistem, Türkiye’de şu anda gündemde değil. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim takviminde veya ders günlerinde değişiklik yapılacağını açıklamadı.

Bu nedenle tatilin 3 güne çıkması ya da okul süresinin kısaltılması yönündeki iddialar doğru değil. Eğitimle ilgili değişiklik olması halinde, Bakanlık bunu resmi duyurularla kamuoyuna açıklıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası