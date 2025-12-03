MEB, ilkokula başlama yaşını 69 aydan 72 aya çıkarma hazırlığında. Yeni düzenleme ile sınıftaki yaş farkı 1 yıldan 6 aya düşecek, akran zorbalığının önüne geçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokula başlama yaşında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hedef, sınıflardaki yaş farkını azaltarak çocuklar arasında akademik ve sosyal uyumsuzlukları en aza indirmek ve akran zorbalığını önlemek.

Mevcut sisteme göre, eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Ancak zorunlu başlama yaşı 72 ay. Veliler, dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor veya 69, 70 ve 71 aylık çocukların ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor. Bu uygulama, aynı sınıfta farklı yaşlarda öğrencilerin olmasına neden olarak, sınıf içindeki yaş farkını bir yılın üzerine çıkarıyor.

Sınıftaki çocuklar arasındaki yaş farkı, akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok alanda sorun oluşturabiliyor. Küçük yaş farkları bile, bazı öğrencilerin dersleri anlamada zorlanmasına, sosyal ilişkilerde uyumsuzluk yaşamasına ve bazı durumlarda akran zorbalığına yol açabiliyor.

Bakanlık, bu durumu düzeltmek için harekete geçti. NTV'nin haberine göre, ilkokula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak. Düzenleme kapsamında velilere de esneklik tanınacak. Veliler, dilekçe vererek çocuklarının okula başlama yaşını 3 ay daha erken veya 3 ay daha geç seçebilecek.

Bu yeni uygulamayla birlikte, sınıftaki en küçük öğrencinin 69 aylık, en büyük öğrencinin ise 75 aylık olması hedefleniyor. Böylece, aynı sınıftaki öğrenciler arasındaki yaş farkı bir yılı aşmak yerine 6 aya düşmüş olacak. Uzmanlar, bu değişikliğin hem akademik başarıyı artıracağını hem de sosyal uyumu güçlendireceğini belirtiyor.

MEB yetkilileri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin resmi olarak duyurulacağını ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmasının planlandığını açıkladı.

