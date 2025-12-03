İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik Gazze planına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Planı içeren tasarı, İsrail Meclisi’nde yapılan ilk oylamada muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi.

İsrail ordusunun Orta Doğu'daki saldırgan tavrı devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen katliamlar da sürüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planıyla ilgili İsrail Meclisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Netanyahunun boykot ettiği tasarı İsrail Meclisinden geçti! Gazze planında 39a 0 oy

OYLAMADA EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Tasarıyı Meclise getiren İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tüm katılımcı vekillerin "evet" oyu vermesiyle sunduğu tasarının ilk oylamadan geçtiğini duyurdu.

Lapid, "İsrail Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmeye ve benimsemeye karar verdi" ifadesini içeren tasarının 120 sandalyeli Mecliste 39 "evet" oyuna karşılık "0" hayır oyu alarak ezici bir çoğunlukla geçtiğini kaydetti.

İsrail Meclisinin artık resmi olarak Trump'ın planını kabul ettiğini belirten Lapid, tasarının daha detaylı görüşülmek üzere İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesine gideceğini bildirdi.

NETANYAHU OYLAMAYI BOYKOT ETTİ

Tasarının onaylanması için İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde görüşüldükten sonra Mecliste iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Lapid, Meclisteki konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oylamaya katılmadığına işaret ederek "Netanyahu, oylamayı boykot etmeyi tercih etti, çok yazık" dedi.

İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki koalisyon üyelerinin tepki olarak oylamayı boykot ettiğini ve oturuma katılmadığını aktardı.

Ateşkes planında, Filistin Devleti'ne atıfta bulunulması nedeniyle hükümetin buna şiddetle karşı çıktığı hatırlatıldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücü'nün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

