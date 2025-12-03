İsrail siyasetinde tansiyon bir anda yükseldi. Tel Aviv’de “Osmanlı geri mi dönüyor?” tartışmalarını alevlendiren açıklamalar, bizzat Netanyahu’nun en yakın isimlerinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli’den geldi. Chikli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak “İsrail’e en büyük tehdit Türkiye’den geliyor, Erdoğan yeni bir Osmanlı vizyonu peşinde” sözleriyle korkusunu itiraf etti.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çıkışlarıyla Tel Aviv gündemini bir anda alevlendirirken, emekli Tümgeneral Israel Ziv de İsrail’in Suriye hattındaki adımlarının Türkiye’nin ortaya koyduğu anlatıyı güçlendirdiğini söyledi.

İSRAİL’E EN BÜYÜK TEHDİT TÜRKİYE'DEN GELİYOR

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail devletine en büyük tehdit, Türkiye ve Suriye’den geliyor. Erdoğan ve Ahmed Şara’nın düşmanları biziz. Türkiye, yeni İran haline geliyor; Erdoğan’ın vizyonu Osmanlı’nın yeniden kurulması"

Chikli ayrıca, "Güçlerimizi Hermon Dağı’nda ve tampon bölgede tutarak cihatçılarla savaşmakta ısrar etmeliyiz" dedi.

"Şara ile barış anlaşması olmayacak; kesinlikle meşruiyeti yok" açıklamasını yaptı.

Tel Aviv'de 'Osmanlı' korkusu! Netanyahu'nun sağ kolu Türkiye'yi hedef aldı

ZİV: "İSRAİL’İN TUTUMU YENİ TÜRK ANLATISINA HİZMET EDİYOR"

İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, İsrail yönetiminin Suriye politikasına tepki göstererek şu sözleri kullandı:

"İsrail’in mevcut tutumu, gittikçe yaygınlaşan yeni Türk anlatısına hizmet ediyor."

Ziv, bölgede oluşan tabloyu şöyle aktardı:

"Komşu devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden işgalci İsrail resmi çiziliyor. Buna göre İsrail, Gazze’de, Suriye’de ve Lübnan’da topraklara el koyuyor."

Ziv, hükümete dair eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

"İsrail hükümeti başını kuma gömmüş durumda ve siyasi hesaplar dışında devlet yönetimiyle hiç ilgilenilmiyor. İsrail Suriye’de tam olarak ne istiyor? Suriye’nin kendisi nereye gidiyor? Trump orada gerçekte ne olup bittiğinin farkında mı? Türkiye’nin Suriye üzerindeki artan hakimiyeti ile bizim tarafımızda kim gerçekten ilgileniyor?"

İSRAİL ORDUSUNA DÜZGÜN TALİMAT VERİLMİYOR

Tümgeneral Ziv, ordunun sahadaki durumuna ilişkin de konuştu:

"İsrail ordusuna düzgün siyasi bir talimat verilmiyor. Yakında saldırıya uğrayacakları için İsrail askerlerinin tek görevi, gereksiz karakollar inşa etmek ve yedek birlikler gönderip gözaltılar yapmak."

Ziv devam etti:

"İsrail, Suriye ordusunun İsrail’e yakın bölgelerde konuşlanmasını engelliyor. Suriye hükümetinin bölgeye girmesi İsrail tarafından engelleniyor."

"SURİYE İLE GÜVENLİK ANLAŞMASINA İHTİYAÇ VAR"

Tümgeneral Ziv, çözüm için şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Suriye ile güvenlik anlaşmasına ihtiyacı var. Bu anlaşma, sorumluluğu yeniden inşa edilmesi hayati olan Suriye ordusuna devretmeli, ama bu Türk değil Amerikan denetimi altında olmalı."

"Anlaşma, Suudi-Türk güç dengesinin korunmasını güvence altına alabilir" diyen Ziv, ağır silahlardan arındırılmış güvenlik bölgesinin yeni Suriye ordusunun kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası