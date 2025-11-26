Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, eğitim gündeminin odağını yeniden ara tatil düzenlemesine çevirdi. Öğrenci, öğretmen ve veliler ara tatil kalkacak mı sorusunun cevabını merakla araştırmaya başladı.

2019’dan bu yana her eğitim yılında iki kez uygulanan bir haftalık tatillerin geleceği konusunda önemli mesajlar veren Tekin, velilerden gelen yoğun bildirimler nedeniyle sistemde değişiklik olabileceğini söyledi. Peki ara tatil kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları ile eğitim takviminde önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğini işaret etti. Velilerden gelen yoğun talepler ve öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı adaptasyon sorunları nedeniyle ara tatilin yeniden değerlendirmeye alındığı belirtildi. Bakan Tekin, iki yıldır bu konuda kapsamlı analizler yürüttüklerini, bu yılki çalışmaların ardından kararın netleşeceğini söyledi. Henüz ara tatilin kaldırılmasına dair netleşmiş bir karar alınmadı.

Okullarda ara tatil kaldırılmadı. Bakan Tekin’in verdiği mesajlar, mevcut uygulamanın değişebileceğini konusunu gündeme taşıdı. Ara tatillerin aileler ve öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı nihai karar için analiz sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Ara tatil düzenlemesi hala yürürlükte fakat yeni düzenlemeyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki dönem yapılması bekleniyor.

