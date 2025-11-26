Kamuoyunun gündeminde Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı soruları yerini aldı. İstanbul’da sahipsiz köpeklere yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belediyelerden kaymakamlıklara kadar birçok kuruma gönderilen resmi yazıyla birlikte, şehir genelinde kontrolsüz besleme faaliyetlerine sınırlama getirildi.

Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla paylaşılan yazıda, sahipsiz hayvanlara yönelik görev dağılımının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yerel yönetimlere verildiği vurgulandı. 5 Kasım 2025’te gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan değerlendirmelerin ardından, İstanbul genelindeki tüm kurumlara bazı görevler iletildi.



Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK YASAK MI?



İstanbul’da sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeyle birlikte kontrolsüz besleme faaliyetlerine sınırlama getirildi. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafıondan kurumlara iletilen talimatta belirli alanlarda başıboş köpeklerin rastgele beslenmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Sağlık merkezleri, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar ve çocuk oyun alanları gibi riskli bölgelerde besleme yapılmaması istenirken, gerekçe olarak halk sağlığı, güvenlik ve çevresel riskler gösterildi. Tamamen beslemeyi yasaklamaktan ziyade denetimsiz ve gelişigüzel beslemelerin sınırlandırılması Valilik tarafından hedeflendi.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMENİN CEZASI VAR MI?



Yapılan düzenleme sokak hayvanlarını besleyen kişiler için ceza yaptırımını doğrudan getirmiyor. Belirlenen bölgelerde kontrolsüz besleme yapılması halinde mevcut mevzuat çerçevesinde işlem uygulanabileceği belirtiliyor.

Valilik tarafından yayımlanan yazıda, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek zararların ve olumsuzlukların, ilgili kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi kapsamında değerlendirileceği ifade edildi. Denetimsiz besleme bilhassa riskli alanlarda yapıldığında belediye ve kolluk birimlerince mevzuata bağlı idari işlemlerle sonuçlanabilecek.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK YASAKLANDI MI?



Yurt genelinde sokak hayvanlarını beslemek doğrudan yasaklanmadı. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, belirli noktalarda kontrolsüz beslemeler yasaklanmış durumda. Haşere ve kemirgen sayısınıdaki artışı engellemeek, hijyen sorunlarını azaltmak ve sokak hayvanlarının güvenli alanlara yönlendirilmesini sağlamak amaçlandı.

Belediyelerin bakımevi ve doğal hayat alanı projelerini hızlandırması, hayvanların toplanması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması da düzenlemenin bir parçası olarak uygulanıyor. Tamamen hayvanların beslenmesinin yasaklanmasının yanı sıra denetimli besleme modeline geçildiği ifade edildi.

BETÜL TOKKAN

