California’da Şükran Günü yardımları için hazırlanan yüzlerce dondurulmuş hindiyi taşıyan kamyonet çalındı. Polis, kayıp hindiler ve aracı bulmak için çalışma başlattı. Yetkililer ise vatandaşlardan özür diledi...

ABD’nin California eyaletinde Şükran Günü bağış programında dağıtılmak üzere hazırlanan yüzlerce dondurulmuş hindi çalındı. NBC News'in haberine göre Riverside County Şerif Ofisi, yüzlerce hindinin bulunduğu kamyonetin çalındığını ve henüz bulunamadığını açıkladı.

HİNDİLERDEN BİR İZ YOK

Yetkililer, pazar sabahı saat 08.00’den kısa süre önce Lake Elsinore kentinde çalınan araç ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Şerif Ofisi, bölgede arama yapılmasına rağmen aracın bulunamadığını duyurdu.

500’E YAKIN HİNDİ DAĞITILACAKTI

Lake Elsinore merkezli “U.R. Important” isimli yardım kuruluşunun kurucusu Alexxa Oliver, CBS Los Angeles’a yaptığı açıklamada kamyonette Şükran Günü için dağıtılması planlanan hindilerin bulunduğunu söyledi.

Oliver, Facebook üzerinden yayımladığı video mesajında hırsızlığın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmediklerini ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kuruluşun pazar günü yaklaşık 500 hindi dağıtmayı planladığını belirten Oliver, “Bu durumdan etkilenecek ailelerden özür diliyoruz.” dedi.

