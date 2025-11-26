Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir sarrafa girerek sahte altın bozduran 5 şahıs yakalandı. 3 farklı suçtan kaydı bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Akabinde, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.

ARABAN SAHTE ALTIN VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda ise 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.



SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası