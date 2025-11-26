Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut hamlesinde takvim daralıyor. 500 bin konutluk proje için başvuru süreci Kasım ayında kapılarını açmıştı. Şimdi ise vatandaşlar TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman merak ediyor.

TOKİ başvuruları için son gün için geri sayım başladı. Süreç yaklaşırken hem başvuru takvimi hem de iptal ve ücret iade detayları yoğun şekilde araştırılıyor.



TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?



500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna yaklaşılıyor. Yoğun ilgi gören projede e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025 Perşembe akşamına kadar devam edecek. Banka şubeleri aracılığıyla işlem yapmak isteyen adayların ise 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapma hakkı bulunuyor.

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?



TOKİ'ye katılmak isteyen vatandaşlar için kritik tarihler Aralık ayında sona eriyor. e-Devlet’teki başvuru ekranı 18 Aralık’ta erişime kapatılacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuru yapacaklar için son gün 19 Aralık olarak açıklandı.

TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?



TOKİ başvurularında iptal işlemi ödeme durumuna göre değişiyor. Başvuru ücretinin yatırılmadığı işlemler sistem tarafından otomatik olarak geçersiz sayılıyor ve herhangi bir ekstra adım gerekmiyor.

Ücretin ödendiği başvurular ise kura çekimine kadar iptal edilemiyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayan adayların başvuruları otomatik olarak sona eriyor ve yatırılan 5.000 TL başvuru bedeli bankalar aracılığıyla iade ediliyor. İade süreci, başvurunun yapıldığı bankanın yöntemine göre ATM, hesap aktarımı veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleşiyor.

