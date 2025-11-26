Altın fiyatlarında son dakika! 26 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.685 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 5.865 TL’ye çıktı. Altında bu haftaki prim %2,5’e yaklaştı. Kapalıçarşı’daki fiyatların spot piyasa ile arasını yeniden açması da dikkat çekerken, 1 kilo altın için iki piyasa arasındaki makas 4 bin 250 dolara kadar açıldı. FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi, altına da destek olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı 4.159 dolara kadar yükselmiş ve 4.130 dolardan kapanış yapmıştı. Ons fiyatı, bugünkü işlemlerde de yükselişe kaldığı yerden devam ediyor.

TSİ 06:20 itibarıyla ons fiyatı 4.165 dolardan işlem görüyor. Onsta günlük yükseliş sabah saatlerinde %0,80 civarında gerçekleşirken, fiyatların da yaklaşık son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yönelmesi dikkat çekiyor.

26 KASIM 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasaya da yansıyor. 26 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.685 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı 5.865 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.555 TL’den gerçekleşiyor.

Kapalıçarşı’daki fiyatların spot piyasa ile arasını yeniden açması dikkat çekerken, 1 kilo altında fark 4 bin 250 dolara kadar yükseldi.

ALTINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD’de açıklanan bazı ekonomik verilerin desteği ve FED’den faiz indirimi beklentileri öne çıkıyor.

ABD’de dün açıklanan verilere bakıldığında; perakende satışlar eylülde %0,4’lük beklentiye karşılık %0,2 arttı. Üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel olarak %0,3 yükseldi. ABD'de özel sektör işverenleri ise 8 Kasım'da sona eren 4 haftada, ortalama 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını iletti.

FED BEKLENTİLERİ

Bu verilerin aralık ayındaki toplantıda FED’in 0,25 baz puanlık faiz indirimi için destekleyici olduğunu aktaran analistler; muhtemel bir Rusya-Ukrayna ateşkesinin de yakından takip edilmesi gerektiğini, jeopolitik risklerde düşüş yaşanması halinde piyasalarda güvenli liman talebinin de azalabileceğini aktarıyor.

Bugün itibarıyla FED’den gelecek ay faiz indirimi %85 ile fiyatlanırken, ons altında 4.245 dolar direnç ve 4.022 dolar destek olarak gösteriliyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

