Türkiye genelinde yürütülen büyük sosyal konut projesi TOKi 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurular ilerlerken, daha önce başvuru yapmış ancak işlemi iptal etmek isteyen vatandaşlar sürecin nasıl işlediğini araştırıyor. TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, e-Devlet'ten TOKİ başvurusu iptal edilir mi soruları gündemde.

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?



TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, süreçten vazgeçmek isterse başvurularını iptal edebiliyor. Eğer başvuru ücreti yatırılmadıysa, başvuru sistem tarafından otomatik olarak geçersiz sayılıyor ve ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.

Ödeme yapılmış başvurular ise kura öncesi iptal edilemiyor; hak kazanamayan adayların başvuruları kura sonrası otomatik olarak iptal ediliyor.

E-DEVLET’TEN TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?



E-Devlet üzerinden başvuru yapanların manuel iptal seçeneği bulunmuyor. Ödeme yapılmamış başvurular otomatik olarak iptal oluyor, ödeme yapılmış başvurular ise kura sonuçlarına kadar geçerli kalıyor.

Kura sonucunda hak kazanamayanlar için başvuru kapanıyor ve iade süreci başlıyor. Başvuru durumları E-Devlet’teki “TOKİ Başvuru Sorgulama” ekranından takip edilebiliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL İADE EDİLİR?



Kura sonucunda hak kazanamayan veya ödeme yapmayan kişilerin yatırdığı 5.000 TL iade ediliyor. İade, başvuru yapılan bankaya göre değişiyor. Ziraat Bankası’nda ücret doğrudan hesaba geçiyor veya ATM’den alınabiliyor.

Halkbank başvurularında internet şubesi ve ATM ile iade sağlanıyor. Emlak Katılım Bankası başvurularında ise para önce hesaba aktarılıyor, SMS ile bildirim yapılıyor ve ardından şube, ATM veya internetten çekilebiliyor. İade işlemleri, kura takviminden sonra başlatılıyor ve IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması gerekiyor.

