500 bin sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kalırken gözler kura takvimine çevrildi. TOKİ’nin hak sahipliği belirleme süreci için duyurduğu kura tarihleri, milyonlarca başvuru sahibinin yakın takibinde. Başvuru sürecinin bitişi, kura başlangıcı ve sonuçların açıklanacağı tarihler netlik kazandı.

Türkiye’nin 81 ilinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi devam ederken başvuru sürecinin sona ereceği tarih ve kura çekim takvimi merak ediliyor. 10 Kasım’da başlayan başvurular, 19 Aralık'ta tamamlanacak ve ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci başlayacak.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

TOKİ kura çekilişleri il il yapılacağı için sonuçların açıklanması toplu bir tarihe bağlanmıyor. Çekiliş yapılan her il için sonuçlar, kura günü veya en geç ertesi gün duyurulacak. Böylece vatandaşlar, kendi illerindeki çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra sonuçlara ulaşabilecek.

TOKİ’nin açıklamasına göre tüm kura süreci 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. En geç 2 Mart 2026 tarihine kadar tüm illerin sonuçlarının erişime açılması planlanıyor. Sonuçlar aşamalı olarak yayınlanacak ve başvuru sahipleri kendi illerinin takvimini takip ederek sonuç ekranına ulaşabilecek.

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekiliş tarihleri araştırılıyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekilişi süreci başlayacak. Resmi takvime göre:

Kura Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Kura Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

Kura çekilişleri noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Yedi farklı kategori için özel kontenjanlar bulunuyor. İlk aşamada hak sahipliği belirlenecek, ikinci aşamada ise konut belirleme kurası yapılacak.

Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kura sırasında kendi kategorilerine göre sıralamaya dahil edilecek. Bu süreç tamamen noter kontrolünde yürütülürken sonuçlar şeffaf şekilde ilan edilecek.

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekiliş tarihleri araştırılıyor

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar sonuçları şu kaynaklardan takip edebilir:

e-Devlet Kapısı: En yoğun kullanılan platform e-Devlet olacak. Kura sonuçları “TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama” ekranından görüntülenebilecek. Her il için sonuçlar hazırlandıkça e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekiliş tarihleri araştırılıyor

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr üzerinde hem günlük kura takvimi hem de sonuçlar yayınlanacak. İl bazlı listeler burada PDF formatında paylaşılacak.

Ayrıca TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden de kura günleri, canlı yayın bağlantıları ve sonuç duyuruları paylaşılıyor. Konut teslimlerinin ise Mart 2027’den itibaren kademeli olarak başlaması bekleniyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası