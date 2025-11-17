TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular devam ederken, e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerde yatırılması gereken 5000 TL başvuru parasının nasıl ödeneceği merak ediliyor. Başvuru bedelinin yatırılmaması halinde işlemler otomatik iptal ediliyor.

10 Kasım’da başlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvuruları, e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınıyor. Başvuruyu tamamlamak için vatandaşların 5000 TL’lik başvuru ücretini belirtilen bankaya yatırması gerekiyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI NASIL YATIRILIR?

e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından sistem, başvuru sahibine SMS yoluyla bir IBAN bilgisi gönderiyor. Bu IBAN üzerinden EFT, havale ya da ATM yöntemiyle 5000 TL’lik başvuru ücreti yatırılabiliyor. Ücret belirtilen süre içinde hesaba geçmezse başvuru otomatik olarak geçersiz sayılıyor. Bu nedenle ödemenin zamanında yapılması gerekiyor.

TOKİ, başvuru ücreti için doğrudan e-Devlet üzerinden bir ödeme butonu sunmuyor. Vatandaşın, kendisine gönderilen banka hesap bilgisine ödeme yapması gerekiyor. Ödeme sonrası başvuru geçerli duruma geliyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olmayan vatandaşlar, ücreti yatırdıkları bankadan kolayca iade alabilecek.

TOKİ başvuru parası nasıl yatırılır?

TOKİ 5000 TL BAŞVURU PARASI HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

TOKİ başvurularında kullanılan başvuru hesapları genellikle Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden oluşturuluyor. Başvuru tipine, projeye ve vatandaşın bulunduğu ile göre ödeme yapılacak banka değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle e-Devlet başvurusu sonrası gelen SMS’teki banka ve IBAN bilgisi esas kabul ediliyor.

Banka şubelerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise doğrudan proje için yetkilendirilen bankaya giderek başvurularını tamamlıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ödeme yalnızca IBAN üzerinden kabul edilirken, şube başvurularında doğrudan gişeden ödeme yapılabiliyor.

TOKİ 5000 TL başvuru ücreti ödeme adımları

TOKİ 5000 TL ÖDEME ADIMLARI VE IBAN BİLGİLERİ

Ödeme sürecini tamamlamak için izlenmesi gereken temel adımlar şöyle ilerliyor:

Başvuru e-Devlet üzerinden tamamlandığında, bankadan başvuru sahibine bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Bu mesajda yer alan IBAN’a 5000 TL’nin EFT veya havale yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Ödeme yapıldıktan sonra başvuru geçerli oluyor.

Vatandaşlar, kura sonrası hak sahibi olamazlarsa parayı yatırdıkları bankadan iade talebi oluşturabiliyor. İade işlemi hem banka şubelerinden hem de mobil uygulamalardan yapılabiliyor. Ücret iadesinde kesinti uygulanmıyor. 5000 TL’nin tamamı geri ödeniyor.

