Terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap bölgesindeki çatışma riski taşıyan unsurlarını farklı alanlara çektiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi. Terör örgütünden yapılan açıklamada, ''16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARI YAKMIŞTI

Terörsüz Türkiye yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, tarihinde ilk defa o gün silah bırakmıştı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen PKK'lı grup, daha sonra silahlarını teslim etmişti. Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.

