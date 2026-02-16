Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, kullanıcıların uygulama içinden çıkmadan hisse senedi ve kripto para alım-satımı yapabilmesine imkan tanıyacak yeni özellikleri devreye alma hazırlığı yapıyor. İlk etapta "Akıllı Cashtagler" sisteminin hayata geçirileceği belirtilirken, şirket ayrıca X Money adlı ödeme çözümü için dış beta sürecine geçmeyi planlıyor.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X, sosyal medya platformu olmanın ötesine geçmeye hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların platform içinden doğrudan hisse senedi ve kripto para işlemleri yapabilmesini sağlayacak özellikleri önümüzdeki haftalarda devreye almayı hedefliyor.

Şirketin ürün yöneticisi Nikita Bier tarafından paylaşılan bilgilere göre, yatırım işlemleri kullanıcı deneyimine entegre edilecek ve akıştaki içerikten ayrılmadan alım-satım yapılabilmesi sağlanacak.

SOSYAL MEDYA İLE FİNANSAL İŞLEMLER BİRLEŞTİRİLİYOR

Yeni dönemde öne çıkan özelliklerden biri "Akıllı Cashtagler" olacak. Bu sistem sayesinde paylaşımlarda yer alan borsa sembollerine tıklayan kullanıcılar, ilgili hisse veya varlık hakkında bilgi alabilecek ve aynı arayüz üzerinden işlem gerçekleştirebilecek. Bu adım, içerik tüketimi ile yatırım kararının aynı platformda buluşmasını amaçlıyor. X, böylece sosyal medya etkileşimini finansal işlemlerle birleştiren entegre bir yapı kurmayı hedefliyor.

X MONEY İLE KULLANICILAR PARA GÖNDERİP ÖDEME YAPABİLECEK

Platform, finansal ekosistemini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği X Money adlı ödeme çözümü üzerinde de çalışmalarını devam ettiriyor. X Money ile kullanıcıların para gönderme ve ödeme yapma işlemlerini platform içinde gerçekleştirmesi hedefleniyor. İlerleyen aşamada yatırım fonksiyonlarının da bu sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Elon Musk, ürünün şirket içinde test edildiğini ve bir ila iki ay içinde sınırlı bir kullanıcı grubuna açılmasının planlandığını açıkladı.

MUSK'IN "HER ŞEY UYGULAMASI" HEDEFİ

Musk'ın uzun süredir söylediği "her şeyin yapılabildiği uygulama" vizyonu doğrultusunda X'in mesajlaşma, içerik paylaşımı, ödeme ve yatırım işlemlerini tek bir çatı altında toplaması amaçlanıyor.

