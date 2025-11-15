TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru yapan ancak işlem sırasında hata yapan vatandaşların yanlış başvurularını nasıl düzelteceği merak ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların iptal süreci ve yeniden başvuru adımları araştırılıyor.

TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım’da başladı ve 19 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Başvuru aşamasında hatalı bilgi giren ya da değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini nasıl iptal edeceklerini ve tekrar başvuru oluşturup oluşturamayacaklarını merak ediyor.

TOKİ YANLIŞ BAŞVURU NASIL DÜZELTİLİR?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne yapılan başvurularda, yanlışlıkla hatalı bilgi girildiğinde düzeltme işlemi ancak başvurunun iptal edilmesiyle mümkün oluyor.

Ayrıca bir haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapmasına izin verildiği için aynı haneden iki başvuru oluşması durumunda ikinci başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Böyle bir hata gerçekleşmişse vatandaş, iptal edilen başvuruyu sorgulayarak yeniden doğru bilgilerle başvuru yapabiliyor.

TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir?

TOKİ YANLIŞ BAŞVURU DÜZELTME ADIMLARI

Yanlış başvuru yapan kişilerin izlemesi gereken yöntem, mevcut başvuruyu tamamen iptal etmek ve doğru bilgilerle yeni bir başvuru oluşturuyor. Bunun için e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Başvuru Sorgulama” bölümüne erişmek yeterli oluyor. Burada başvuru ücretinin yatırılmış olup olmadığı ve başvurunun geçerlilik durumu görüntülenebiliyor.

Başvuru ücretini yatıran ancak sonradan düzeltme yapmak isteyen vatandaşlar, yatırdıkları ücreti geri çekerek başvurunun otomatik iptal edilmesini sağlayabiliyor. İptal tamamlandıktan sonra ise sistem yeni başvuruya izin veriyor. Böylece önceki başvurudaki hatalar düzeltilmiş oluyor.

500 bin Sosyal Konut Başvuru şartları

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU YAPMA ADIMLARI

Vatandaşlar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İlk beş gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıra uygulanmış olsa da 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar kimlik son hanesi kısıtlaması olmadan başvuru yapabiliyor. e-Devlet üzerinden başvuru sırasında ilgili proje seçiliyor ve gerekli kişisel bilgiler dolduruluyor.

e-Devlet başvurusu sonrası bankadan SMS yoluyla gönderilen hesap bilgilerine başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. Ücret yatırılmadığında başvuru otomatik iptal ediliyor. Ücret yatırıldıktan sonra kişiler başvurularını sistem üzerinden takip edebiliyor. Projeye göre bazı süreçler yalnızca ilgili bankalar aracılığıyla yürütüldüğü için banka adımlarının doğru takip edilmesi önem taşıyor.

