TOKİ 500 bin konut başvuruları e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını nasıl yapacaklarını ve başvuru ücreti ödeme adımlarını merak ediyor.

TOKİ 500 bin Sosyal Konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. 19 Aralık'a kadar sürecek başvurular, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda Halkbank ve Ziraat Bankası TOKİ başvurusu nasıl yapılır ve 5000 TL'lik başvuru ücreti nasıl ödenir merak ediliyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin 2025 yılı 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutların başvurusu Ziraat Bankası., Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden müracaatlar alınıyor. Bankalar üzerinden yapılacak başvurular, 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam ederken e-Devlet başvuruları 18 Aralık günü sona erecek.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmayı tercih etmeyen vatandaşlar yetkili bankalar Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım şubelerine gerekli evraklarla giderek ön başvuru formunu doldurması gerekiyor.

TOKİ 500 bin Sosyal Konut

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Anlaşmalı banka şubelerine giderek TOKİ ön başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, müşteri temsilcilerinin yönlendirmesiyle 5 bin TL'lik başvuru ücretini ödeyebilir.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası