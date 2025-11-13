CHP'li belediye başkanından Bahçeli ve AK Parti'ye ziyaret
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara'da dikkat çeken görüşmeler yaptı. Akın önce CHP lideri Özgür Özel'i, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti kurmaylarıyla görüştü.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeler gerçekleştirdi.
- AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile temaslarda bulundu.
- BASKİ'nin altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarından kentsel dönüşüm sürecine kadar birçok konuda görüşmeler yaptı.
- Kentin altyapısında büyük dönüşüm başlatan Başkan Akın, destek çağrısında bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in geleceğine yön verecek projeleri görüşmek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini çözüme kavuşturmak ve son 3 ayda Sındırgı’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Başkent’te önemli ziyaretler gerçekleştirdi.
ÖNCE ÖZEL'İ SONRA BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilk olarak partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile de görüşen Başkan Akın, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın daha sonra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
ŞEHRİN ALTYAPI SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in ortak menfaati için gerçekleştirdiği temaslarda, BASKİ’nin altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarından kentsel dönüşüm sürecine kadar her alanda Balıkesir’i geleceğe taşıyacak projeler için görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle altyapıda başlattığı büyük dönüşümle neredeyse 70 yıllık altyapıyı güçlendiren Başkan Akın, bu konuda kentin geleceği için destek çağrısında bulundu. Körfez Bölgesi’nin en büyük ihtiyaçlarından olan arıtma tesisleri konusunda da görüşmeler yapan Başkan Akın, Balıkesirli hemşehrilerinin sesini Ankara’da duyurdu.