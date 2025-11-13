Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara'da dikkat çeken görüşmeler yaptı. Akın önce CHP lideri Özgür Özel'i, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti kurmaylarıyla görüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in geleceğine yön verecek projeleri görüşmek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini çözüme kavuşturmak ve son 3 ayda Sındırgı’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Başkent’te önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

ÖNCE ÖZEL'İ SONRA BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilk olarak partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile de görüşen Başkan Akın, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın daha sonra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

ŞEHRİN ALTYAPI SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in ortak menfaati için gerçekleştirdiği temaslarda, BASKİ’nin altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarından kentsel dönüşüm sürecine kadar her alanda Balıkesir’i geleceğe taşıyacak projeler için görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle altyapıda başlattığı büyük dönüşümle neredeyse 70 yıllık altyapıyı güçlendiren Başkan Akın, bu konuda kentin geleceği için destek çağrısında bulundu. Körfez Bölgesi’nin en büyük ihtiyaçlarından olan arıtma tesisleri konusunda da görüşmeler yapan Başkan Akın, Balıkesirli hemşehrilerinin sesini Ankara’da duyurdu.

