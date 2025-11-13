Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Amravati şehrinde bir düğünde yaşanan bıçaklı saldırı, kameramanın dron kayıtları ve takibi ile ortaya çıktı.

Hindistan'da bir düğünde kameramanın çektiği dron görüntüleri damadı bıçaklayan kişinin tespit edilmesinde kullanıldı. NDTV'nin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Amravati şehrindeki bir düğünde kameraman, damadı bıçaklayan şüpheliyi dron ile kayda aldı.

2 KİLOMETRE BOYUNCA DRONLA TAKİP ETTİ

Sahnede çekim yapan kameraman, damadı bıçaklayıp olay yerinden motosiklet ile kaçan şüpheliyi yaklaşık 2 kilometre boyunca dron ile takip etti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dron görüntülerini inceleyen polis, bu kişi ve motosikleti kullanan kişinin kaçmak için kullandığı rotanın izini sürerek, şüphelileri tespit etti. Düğünde meydana gelen kavga nedeniyle damadı 3 kez bıçaklayan kişinin Ragho Jitendra Bakshi olduğu saptandı.

Olayda yaralanan damat tedavi görürken, polis damadı bıçaklamakla suçlanan saldırganı arıyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

